Кто в Украине должен заниматься проблемой беженцев из Афганистана? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует военный эксперт Олег Жданов.
«В соответствии с законодательством Украины беженцами должно заниматься МВД. Именно в его состав входит Миграционная служба. Но чтобы добыть финансы на беженцев, нужно либо делать секвестр бюджета, либо использовать резервный фонд, эту волшебную палочку-выручалочку. Она есть в каждом министерстве. Вот только делиться резервным фондом никто не хочет, ведь это бездонная бочка, из которой можно черпать постоянно. Поэтому Шмыгаль и сказал, что этим занимается бюджетный комитет. А главное – расходы из этого фонда не требуют утверждения в Верховной Раде. Это личное решение премьера или любого министра. Началась эта традиция с МЧС, и это ведомство до сих пор имеет самый большой резервный фонд – ведь никто не может предугадать, когда произойдёт очередная катастрофа», - объясняет эксперт.
По его словам, с афганскими беженцами сейчас связана только одна проблема: кто за всё будет платить.
«В любом случае проблемы беженцев будут оплачены из кармана налогоплательщиков», - подчёркивает Олег Жданов.
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