Лучшую миграционную политику ведет Канада. Подробнее об этом рассказал юрист и выпускник Йельской школы права Александр Комаров в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» .

Прежде всего юрист отмечает, что Канада - не национальное страна и никогда не хотела ею быть. «Мультикультурализм — это концепт, на котором построена Канада. И они это выставляют в свою ценность», - подчеркивает гость программы.

Аналогичная ситуация, говорит он, и с Австралией. Следовательно, объясняет Комаров, лучшую миграционную политику ведут именно эти два государства. «Потому что их миграционные политики, они в себе имеют элементы семейной иммиграции. В первую очередь, это меритократическая иммиграция», - подчеркивает он.

Далее гость программы подробнее рассказывает о методах иммиграции в этих государствах. Первый, говорит он, заключается в том, что после обучения в этой стране и получения диплома иностранец может иммигрировать как международный студент. К тому же, добавляет Комаров, в Канаде иммигранты имеют шанс интегрироваться в это культурное пространство и стать полноценными гражданами страны.

Он отмечает, что Канада заинтересована в привлечении людей со знанием французского, английского и других языков, а также с высоким уровнем образования и опытом работы. Как объясняет эксперт, это иммиграция через express entry. «И это очень умные системы иммиграции, потому что их совершенно не интересует цвет вашей кожи, первый ваш язык, или говорите вы на ломаном или не ломаном английском, если вас понимают», - объясняет юрист.

Попутно Комаров подробнее останавливается на языковой ситуации в Канаде. По его словам, английский на самом деле звучит там довольно редко, 50% пространства занимают другие языки. «Они не имеют никаких проблем опубликовать всю информацию на восьми языках», - подчеркивает гость программы. В пример он приводит ту же информацию о вакцинации, которую подают в переводе на многие языки.

Как сообщала Politeka, Голиневич рассказала, как подтвердить уровень образования для иммиграции в Канаду .