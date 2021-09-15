Представители Национального Корпуса на сайте партии сообщили, что 18-го сентября в 12:00 в Черкассах состоится акция в поддержку заключенных властью ветеранов российско-украинской войны.
«Против ветеранов по надуманным обвинениям возбуждено целый ряд уголовных производств», - говорится в публикации.
По мнению представителей Нацкорпуса, власть именно от ветеранов и патриотов чувствует наибольшую угрозу.
«Нас не запугать репрессиями и уголовным делами. Давление и преследования властей всегда вызывают еще больший взрыв и протест общества, и все мы знаем, чем рано или поздно это заканчивается для режимов и их руководителей», - подчеркивается в сообщении.
Представители Нацкорпуса в Telegram призвали патриотов посетить акцию в поддержку ветеранов и патриотов.
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