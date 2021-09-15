Представители Национального Корпуса на сайте партии сообщили, что 18-го сентября в 12:00 в Черкассах состоится акция в поддержку заключенных властью ветеранов российско-украинской войны.

«Против ветеранов по надуманным обвинениям возбуждено целый ряд уголовных производств», - говорится в публикации.

По мнению представителей Нацкорпуса, власть именно от ветеранов и патриотов чувствует наибольшую угрозу.

«Нас не запугать репрессиями и уголовным делами. Давление и преследования властей всегда вызывают еще больший взрыв и протест общества, и все мы знаем, чем рано или поздно это заканчивается для режимов и их руководителей», - подчеркивается в сообщении.

Представители Нацкорпуса в Telegram призвали патриотов посетить акцию в поддержку ветеранов и патриотов.

Как сообщала Politeka, Ветеран в знак протеста порезал себе вены под управлением полиции в Киеве.

Также Politeka публиковала слова Жорина: Украинцы в отличие от соседних стран сегодня еще имеют характер.