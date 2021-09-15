Экономический эксперт Андрей Новак в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказал, как формируется Государственный бюджет Украины на 2022 год.

«Я вам скажу по большому секрету, как формируется бюджет-2022. Взяли бюджет-2021 и к каждой статье добавили примерно показатель инфляции плюс-минус. К какой-то статье немножко больше по инфляции, к какой-то – немножко меньше по инфляции... И так получился бюджет следующего года», - говорит эксперт.

По его словам, между вариантами бюджета, которые будут предлагаться к первому и второму чтению, и окончательной версией бюджета, который традиционно принимается под Новый год, может быть большая разница.

«Потому что мы еще далеко не завершили текущий год. А в текущем году пока что мы «добросовестно» выполняем и перевыполняем показатели инфляции, которые были заложены в бюджете этого года. Поэтому то, что правительство прогнозирует в бюджете на следующий год – еще не факт, что так будет происходить», - сказал Новак.

Он отметил, что никто не ожидал, что мировая цена на газ будет так резко расти.

«А что такое газ? Газ – это энергоноситель. Дорожает газ, он влечет за собой удорожание нефти, влечет за собой все это подорожание электроэнергии – то есть всех видов энергоресурсов», - резюмировал экономический эксперт.

Как сообщала Politeka, Новак рассказал, куда лучше вкладывать деньги.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, насколько могут вырасти тарифы.