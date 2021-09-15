Какие процессы сейчас происходят на части украинского Донбасса, которая оккупирована Россией? Ситуацию в программе Руслана Бизяева «Культ личности» комментирует политолог Руслан Бортник.
«Россия сейчас постепенно поглощает Донбасс политически, а в административном, военном и экономическом отношениях она его уже поглотила. Там считают, что у Украины нет перспективы возвращения Донбасса. На интеграцию ОРДЛО в Россию работает не только Кремль, но и все российские политические структуры. Все участвуют в этой агитационной кампании. А для самих жителей Донбасса российский паспорт – это тоже выход, пусть и не идеальный. Это – легализация. Именно за счёт паспортов Донбасс сейчас легализуется в составе России», - считает политолог.
Он объяснил, почему для жителей этого региона так важно российское гражданство.
«Россия интегрирует людей, но пока не территории. Российский паспорт на Донбассе даёт доступ ко всем российским социальным системам», - резюмирует Руслан Бортник.
Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Валерий Клочок заявил, что сейчас работа Трёхсторонней контактной группы по Донбассу фактически заблокирована.
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Также Politeka сообщала, что военный эксперт Олег Стариков объяснил, почему Украина не может вернуть себе ОРДЛО военным путём, хотя техническая возможность для этого есть.