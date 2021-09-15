Военный эксперт Олег Жданов в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, почему президент Беларуси Александр Лукашенко в политическом плане сильнее президента России Владимира Путина.

“Лукашенко пытается разыграть вот эту старую притчу, когда один крестьянин пообещал научить ишака разговаривать. И взял срок 25 лет. Когда его спросили, что же ты делаешь, он говорит: “За 25 лет или ишак, или эмир, кто-то умрет”. Вот, он именно это и делает. Очередная встреча, очередной провал, нет единой валюты, нет единого правительства. Все остальное можно интегрировать 250 лет без остановки”, - сказал Олег Жданов.

Он отметил, что Лукашенко в политическом плане намного сильнее и хитрее чем Владимир Путин.

“Вот, он в апреле его фактически пробросил, и сейчас он тоже его пробросил… Вспомните апрель месяц, когда Путин там и совет федерации собрал под встречу, и все остальное, а Лукашенко вместо того, чтобы сказать “Ну, да, давайте подписывать”, сказал “Мы не против, но давайте еще поработаем с документами”. И вот эта фраза оттянула еще на 6 месяцев подписание”, - добавил Жданов.

По его словам, Беларусь может посчитать, что ей “угрожает” Украина с юга, в результате чего Лукашенко может потребовать от России деньги и вооружение.

“Его боятся тоже не стоит. У нас товарооборот между Белоруссией и Украиной очень большой. Причем в пользу Беларуси. Если мы перестанем покупать белорусские автомобили, трактора, я уже не говорю о продовольствии, то Беларуси будет очень тяжело. И тогда она будет перед Россией менее защищенной”, - подчеркнул эксперт.

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