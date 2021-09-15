Лидер фракции «Голос» в Киевсовете, депутат Григорий Маленко в интервью изданию Kyiv.Press рассказал о проблеме с отходами и мусором в Киеве, в частности о деятельности мусоросжигательных заводов и перспективы создания мусороперерабатывающего объекта.

Он рассказал о проблеме мусоросжигательного завода «Энергия» в Дарницком районе, из-за которого на некоторых станциях метро часто ощущается неприятный запах. При этом он уверяет, что был на этом заводе и знает, что там постоянно заменяют фильтры, поэтому есть мнение, что виной этого запаха является деятельность не завода, а Бортнической станции аэрации.

«Но разве нормально, что мы все еще имеем мусоросжигательный завод, а не мусороперерабатывающий? Это же все выбрасывается в атмосферу», - говорит Маленко.

По его мнению, более целесообразным является строительство мусороперерабатывающего завода, однако такие инициативы часто сталкиваются с сопротивлением общественности. Депутат поделился опытом Копенгагена, где стоит такой современный завод, который даже превратился в туристический аттракцион.

Маленко убежден, что строительство такого завода — это вопрос стратегии развития города, ведь это большой инфраструктурный объект, который строится на многие годы. Впрочем, говорит депутат, существует много международных организаций, которые бы охотно присоединились к этой инициативе и приняли участие в создании такого завода.

«Я был на мусорном полигоне №5. Август-сентябрь – самое интересное время, чтобы туда зайти. Это период арбузов, и там создается еще одно киевское море, но уже из отходов. Проблему накопления мусора и отходов нужно решать комплексно», - рассказал Маленко.

Депутат отметил, что при этом целесообразным будет сотрудничать с производителями товаров, которые затем становятся мусором и отходами, а параллельно – заниматься вопросом переработки мусора. Маленко добавил, что в этих вопросах мог бы стать полезным опыт зарубежных стран, в частности скандинавских, например, Дании или Швеции.

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