В новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева политолог Руслан Бизяев рассказал о текущей ситуацию в Европе и положении Украины в европейских раскладах.

«Никто не ждал так прихода администрации Байдена как Ангела Меркель. Практически все конференции по безопасности в Мюнхене проходили под лозунгом: давайте переждем Трампа, Байден придет, порядок наведет. Байден пришел, но тот порядок, который он попытался с собой привести, устраивает европейские элиты еще меньше, чем то, что было при Дональде Трампе. В этом плане интересны последние пикировки между нашими официальными лицами и представителями Европейского союза», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что во время Ялтинской конференции, которая уже седьмой год проводится в Киеве, выступление президента Эстонии – это не о том, сколько световых лет осталось Украине до вступления в ЕС, а о том, что сейчас европейские элиты вполне устраивает текущий уровень политических и экономических отношений с Украиной.

«То есть подписанная и ратифицированная экономическая часть ассоциации Украина - ЕС, она работает только в одном направлении. В направлении интересов Европейского союза, поэтому зачем что-то менять и зачем брать на себя все политические риски, которые неизбежно будут при приеме Украины в Европейский союз. Ведь это надо будет как минимум объяснить своим избирателям, а во-вторых, для этого надо будет найти дополнительно финансовые ресурсы.

«Европа, которую может вот-вот захлестнуть вторая волна беженцев, на этот раз с Афганистана, к этому категорически не готова. Что в этой ситуации делать Украине, когда путь на Запад по большому счету закрыт? Я не вижу другого выхода для Украины, кроме полной перезагрузки нашей политической системы», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Ермолаева, что Украине грозит оказаться в положении страны уже не второй, а третьей лиги.

Также ранее для Politeka Дзивидзинский рассказывал, как Украина может воспользоваться ситуацией с «СП-2» в свою пользу.