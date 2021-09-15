Певец и композитор, народный артист Грузии Георгий Церетели в программе «Карабас.LIVE» рассказал о жанре застольной песни, в котором он работает.

«Застольные песни – это более ритмичные песни, под которые можно танцевать. Только они должны быть особенно веселыми. Я начинал свою карьеру с детства. В 14 лет я уже был музыкальным руководителем ансамбля. После этого меня очень заинтересовал джаз и я практически пошел по пути джаза. Выступая на разных площадках, я понял, что надо петь не только то, что тебе лично нравится. Надо петь то, что народу более понятно и приятно», - признается он.

После этого открытия певец написал несколько песен, это были его первые шаги на грузинской эстраде.

«Тогда я записал такую веселую застольную песню про любовь, она называлась «Поцелуй». Это была просто песня, которая стала хитом в свое время. Это было и в масс-медиа, и на телевидении. Это был знак для меня: Георгий, давай пиши те песни, которые любит народ! Наверное, Бог дал мне силы, а я очень верующий человек. У меня часто спрашивают: «Как вы пишете свои песни?». Я отвечаю: «Да нет, все песни уже давно написаны! Просто Бог раздает нам эти тексты, и кому как попадет», - рассказывает музыкант.

По поводу разносторонних талантов грузин он говорит: каждый грузин хорошо поет, каждый грузин готовит шашлык. Но дело не в самом приготовлении.

«Самый главный ингредиент шашлыка – это положить в него свое сердце и сделать его от души. А мясо-то оно одинаковое, в принципе. Все надо делать с любовью, все надо делать с душой. Так же с душой я отнесся к своему творчеству», - заключает артист.

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