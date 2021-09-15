Насколько легко в современной Украине заниматься искусством? Об этом в программе «Романенко. Беседы» рассказывает основатель концертного агентства Евгений Крывин.
«Заниматься искусством – это значит испытывать постоянный стресс. Это касается и артистов, и продюсеров, и всех остальных людей искусства. В отличие от артиста, плотник может не беспокоиться о том, купят ли его продукцию. А у артиста – постоянная неопределённость. Люди думают, что музыканты зарабатывают лёгкие деньги, но за них приходится платить диким стрессом, причём непрерывным. Ведь здесь ничего не гарантировано. Человек просыпается утром – и не знает, будет ли завтра еда у него и у его детей», - говорит гость программы.
По его словам, отсюда следует, что людей нужно стимулировать заниматься такой трудной работой.
«Сейчас в Украине идут работать в искусство единицы, и это фанатики. Среди них есть мечтатели – люди, которые верят в то, что они делают. Без веры в этой области работать нельзя. Если продюсер готовит концерт, он должен верить, что его удастся продать. А гарантии в этом деле нет. Не сможешь продать концерт – попадёшь на деньги. Даже в этом году уже было несколько таких случаев», - отмечает Евгений Крывин.
Как сообщает Politeka, ранее он отметил, что в Западной Европе классическую музыку слушают в основном пенсионеры, тогда как в Украине – молодёжь.
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