Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» размышлял о том, почему государству экономически не выгодно заботиться о повышении уровня счастья людей.

«Мировой системе выгодны несчастливые люди. Когда мы несчастны, мы будем искать спасение вовне», - считает Толкачев.

По мнению футуролога, несчастные люди будут постоянно обращать внимание на новые религиозные течения, политические проекты или на какие-то новые товары. Кроме того, Толкачев уверен, что им будет очень легко втюхать новые продукты, машины, кредиты, телесериалы – все что угодно, потому что вокруг таких людей будет огромное количество крючков с наживкой.

«Несчастный человек – идеальный потребитель. Он будет верен властям, церквям, банкам, экономической системе. Он будет последовательным потребителем продукции фармацевтических компаний. Он несчастлив, и он только и ищет всю свою жизнь спасения для себя», - объяснил Толкачев.

Футуролог отметил, что таким человеком крайне легко управлять и манипулировать им. В то же время, счастливый человек, по его мнению, самодостаточен и находится в гармонии с собой, поэтому он не поведется на привлекательную рекламу нового тюнингованного автомобиля, часов за сотни тысяч долларов, либо банковского кредита.

«Как таким счастливым самодостаточным человеком управлять? И в конечном итоге именно несчастный человек стал главным винтиком глобальной экономической системы», - заявил Толкачев.

Как сообщала Politeka, Толкачев отметил, что государство через поднятие уровня культуры может посредственно влиять на качество социальных взаимоотношений.

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