Военный эксперт Олег Жданов в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказал о целях военных учений России и Беларуси «Запад-2021»

По его словам, эти учения, которые проводятся раз в 4 года, направлены против НАТО.

«Главная цель этих учений – это продемонстрировать НАТО, что нет смысла накапливать войска на границах с Россией или на границах с теми странами, в которых есть интересы Российской Федерации. Поэтому оно непосредственно направлено на Запад, именно на страны-члены НАТО», - говорит эксперт.

В то же время он отметил, что в этом году у России и Беларуси разные цели проведения военных учений.

«В 2017 году у них все планы совпадали. И Беларусь пустила на свою территорию аж 10 тыс. – целую дивизию российскую – для проведения совместных учений. В этом году планы сильно разнятся. И Беларусь пустила всего лишь 2,5 тыс. – это один полк. И основные военные действия учений проходят в Воронежской области, на территории Российской Федерации», - сказал Жданов.

Военный эксперт добавил, что РФ пафосно обещала, что эти учения будут масштабными и международными, а участие в них примут 7 стран мира.

«Оказалось, что все-таки учения российско-белорусские. Да, из 7 стран порядка 500 военнослужащих Россия привезла своей военно-транспортной авиацией – то есть за свои деньги. Но они находятся в автономном режиме на отдельном полигоне и там им демонстрируют новые образцы… То есть им пытаются продать новые образцы модернизированного российского вооружения. А к учениям они отношения не имеют», - резюмировал он.

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