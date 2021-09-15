В прямом эфире на youtube-канале «Национальный корпус» руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин заявил, что его отношение к мигрантам и вообще людям разных национальностей зависит от того, как они ведут себя - паразитируют в стране или нет.

Прежде всего националист отмечает, что негативно относится к тем людям, которые паразитируют на государстве или вредят ему. «Я абсолютно нормально отношусь к иностранцам, которые работают, помогают и полезны, но я так же плохо отношусь к украинским элементам, которые ничего не делают и паразитируют в нашей стране», - объясняет он свою позицию.

Сейчас же, говорит Жорин, в Украине можно наблюдать постоянный рост количества мигрантов. Он считает, что это является результатом политики власти, в частности ее приоритетов и коррумпированности государственной системы вообще. «Еще в 2015 году мы привлекали внимание к тому, что украинская власть за копейки продает украинское гражданство любому, откуда бы ты ни приехал. Но это почти невозможно, если ты приехал помочь Украине в борьбе за ее будущее и территории», - замечает националист.

Итак, Жорин констатирует, что ничего не имеет против мигрантов, работающих на пользу государства, но он однозначно выступает против паразитических и вредных элементов, пусть это будут иностранцы или сами украинцы.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал, что власти собираются принять афганцев и предоставить им надлежащие условия .