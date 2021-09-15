Некоторые законопроекты изменили отношение сторонников власти к правительству. Подробнее об этом рассказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге.

Как сообщает ведущий, через полгода много сторонников действующей власти начали прозревать и заполонили социальные сети своими воззваниями.

Чаплыга сообщает, что причиной изменения отношения к правительству стали определенные законопроекты, в частности о налогообложении олигархов и простых украинцев. «Сразу после того, как появился проект закона №5600. После всех этих налоговых амнистий, где с нас хотят снять дань 5-18%», - отмечает он.

При этом эксперт отмечает, что в публичных письмах критикуется не столько верхушка власти, сколько более низкие должностные лица. Но в целом, говорит он, многие сторонники власти сейчас уже отвернулись от своих прежних взглядов и выражают недовольство. «Они себя считали типа богатенькими, но не олигархами. Они так рьяно и серьезно агитировали и вот раз и начали прозревать», - подчеркивает Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, с чем политик должен идти к электорату.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, как власть обокрала Украину и взялась за самих украинцев.



