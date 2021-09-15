Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, готовится ли президент Украины Владимир Зеленский к досрочным выборам.

“Парламентские выборы 2023 года — это пока что единственная реальная мотивация, которую я вижу, для досрочных президентских. Есть смысл свести воедино парламентские или президентские выборы. Или хотя бы максимально сблизить их. Досрочные выборы — это всегда элемент разбалансировки системы. Всегда элемент нестабильности. Неопределенности. Есть определенные факторы, которые говорят о том, что, возможно, президент готовиться к досрочным президентским выборам в 2023 году”, - сказал Руслан Бортник.

Он отметил, что в частности начали очередную реформу избирательного законодательства. Так, в избирательном кодексе могут отменить запрет на повторное баллотирование в президентской кампании человека, который был президентом и сложил с себя полномочия.

“Вот, если его затрут, это положение, уберут где-то в процессе большой законодательной работы — это знак того, что команда всерьез рассматривает досрочные президентские выборы. Пока что они недопустимы для Зеленского, потому что баллотироваться сейчас он не может, закон ему прямо запрещает”, - добавил Бортник.

Как сообщала Politeka , Загородний отметил, что правительство менять легче, чем проводить досрочные президентские или парламентские выборы .