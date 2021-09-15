Почему западные страны более успешны, чем мы? Свой вариант ответа в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» даёт юрист, выпускник Йельской школы права Александр Комаров.

«Я считаю, что качество людей имеет значение. Речь идёт, конечно, не о каких-то физических параметрах, а в первую очередь об их убеждениях и этических нормах. Возможно, в этом отношении США и Канаде повезло больше, чем нам. Я много думал над тем, почему в наших странах разные этические стандарты. Разумеется, это не относится к каждому человеку, но то, через что готов переступить среднестатистический украинец, совершенно неприемлемо для среднего американца или канадца. Границы есть там и там, но они очень разные – у нас стандарты сильно занижены. Украинцы готовы идти на компромиссы и проявлять терпимость к тому, к чему нельзя быть терпимым. У нас до сих пор сохраняется клановость, ориентированность на родственников», - считает гость программы.

Причину этого он видит в советском опыте.

«Не выезжая из Украины, нельзя оценить ту травму, которую нам нанёс Советский Союз. В Украине были уничтожены лучшие люди, сначала интеллигенция, а затем и крестьянство. Сыграла роль и война, и массовая эмиграция», - говорит Александр Комаров.

Как сообщает Politeka , ранее он рассказывал о том, что в Канаде уровень доверия к правительству гораздо выше, чем в Украине.