Возле суда, где проходило второе заседание по делу Александра Тарнавского, активисты провели выставку фотографий граффити, нарисованных повсеместно в Украине



Как отмечается в сообщении, второе заседание по делу Александра Тарнавского, руководителя местной ячейки Национального Корпуса, состоялось сегодня в Новозаводском суде Чернигова. Следующее же, подчеркивается в Telegram-канале представителей Нацкорпуса, приходится на 16 сентября в 16:00.

Здесь же сказано, что адвокат ходатайствовал о возможности услышать свидетелей. В частности, речь идет о двух полицейских, один из которых составил протоком с нарушением, а второй - оформил заявление с ложными показаниями, как утверждает Нацкорпус. О причине задержания Тарнавского в публикации говорится так: «Якобы сделал оскорбительные надписи на заборах и зданиях».

Кроме этого, в своем Telegram-канале представители Нацкорпуса рассказали об еще одном событии. «Под стенами суда активисты сделали тематическую выставку с фотографиями надписей, возникших по всей Украине в поддержку Сергея Величко и других патриотов, ветеранов», - говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, под управлением Национальной полиции в Одессе украинцы выступили в поддержку представителя Нацкорпуса.

Также Politeka писала о том, что одесситу Тихону Шавруку были вручены подозрение в хулиганстве за участие в акции под Офисом президента.