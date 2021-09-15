Аналитик Украинского института будущего Илия Куса в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, возможна ли встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

“Если бы полностью заморозить ситуацию, Донбасс бы через какое-то время пропал бы. Он бы не был такой обсуждаемой темой, если бы там все было тихо. Потому что был же план “б” так называемый — стена. Помните, что Ермак говорил об этом. И России тоже это не очень выгодно, на самом деле. Потому что в таком случае об этом бы быстро забыли. Они бы не использовали это во внутриполитической повестке Украины”, - сказал Илия Куса.

Он отметил, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина теоретически возможна.

“Я не вижу ничего фантастического в самой идее. Может быть, она даже нужна. Опять же, другой вопрос — что обсуждать. И тут позиции Украины и России расходятся фундаментально… Они сказали, что, в общем-то, мы не против встретиться, но давайте если будет о чем говорить. То есть в том контексте, что Крым и Донбасс они не хотят обсуждать. Они хотят обсуждать в целом двухсторонку между Россией и Украиной”, - добавил Куса.

По его словам, по этой причине встреча может не произойти. Если же она произойдет — это будет свидетельствовать о том, что страны достигли компромисса и пошли на уступки.

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