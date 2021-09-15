Юрист Евгений Лосовский в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, что такое налоговая амнистия, и как она повлияет на украинцев.

“Что такое налоговая амнистия? Мы с вами если вдумаемся, налоговая амнистия всегда наступает, когда у государства не хватает доходной части бюджета”, - сказал Евгений Лосовский.

Он отметил, что власть предполагает, что большая часть дохода и сбережений находится в тени, и поэтому хочет вывести его на свет с помощью налоговой амнистии.

По его словам, сбережения не должны подпадать под налоговую амнистию, поскольку люди эти деньги могли накопить, или получить от продаж квартир, за которые уже заплатили налог.

“Налоговая амнистия как раз касается граждан, тех, кто имеет законные сбережения. Когда-то работал где-то за границей, привез какие-то деньги. Работал годами на полях, клубнику собирал. Кто-то на рынках стоял, одеждой торговал. И на сегодняшний момент даже представим, что собрал сумму, для кого-то большая, 200 тыс. долларов. Но зависит же от того, сколько лет он ее собирал. И какой кровью и потом. И после этого он еще должен декларировать?”, - добавил Лосовский.

Он отметил, что при этом нужно будет заплатить налог, а иногда и двойной, поскольку ранее за эти деньги уже мог быть уплачен налог.

“Слово “амнистия” предполагает, что если ты не выполнил — ты понесешь наказание. Если ты выполнил — ты будешь амнистирован… Наверное, было бы правильно налоговую амнистию провести с нулевым уровнем оплаты налогов”, - подчеркнул юрист.

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