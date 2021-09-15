В течение 8 месяцев текущего года Госэкоинспекция рассчитала убытки в сфере водных ресурсов на сумму почти 160 миллионов гривен, а это, в свою очередь, более 4,4 тысячи нарушений.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время выездных комитетских слушаний по законодательному урегулированию функционирования мелиоративных систем в Украине, пишет znaj.ua.

«Подача загрязненной или недостаточно очищенной воды для орошения угодий приводит к засолению почв, ухудшению урожайности и может стать причиной продовольственного кризиса.

Так, например, Ингулецкая оросительная система, один из крупнейших мелиоративных объектов, в настоящее время прекратила поставки воды аграриям, ведь уровень хлоридов в Ингульце в три раза выше нормы. Предприятия, осуществляющие сброс шахтных вод в реку, остановили финансирование мероприятий по промывке русла», - отметил Андрей Малеваный.

По его словам ситуация с Ингульцем – на пути к решению.

"По требованию Госэкоинспекции разработан План управления шахтными водами до 2025 года, который четко регулирует все работы, связанные с экологизацией Ингульца. Подчеркнул, что утверждение этого документа необходимо, чтобы обеспечить чистоту водных ресурсов», - подчеркнул Андрей Малеваный.

В ближайшее время Госэкоинспекция также проведет внеплановые проверки более 500 предприятий-водопользователей.

» В ходе этих мер контроля выявим проблемные объекты и заставим субъектов хозяйствования соблюдать требования экологического законодательства " - добавил Андрей Малеванный.