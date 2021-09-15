Юрист и выпускник Йельской школы права Александр Комаров в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко рассказал, каким является канадское образование, и чем оно отличается от украинского.

"Когда я учился в Йеле, и видел, насколько отличным является образование там от украинского образования, я думал, что эта разница обусловлена тем, что это Йель. Когда я побывал в Британской Колумбии в университете, который также является очень неплохим университетом, я понял, что проблема и разница не в том, что Йель это Йель, а скорее в том, что украинские университеты являются наследниками советских университетов без разнообразия мнений. Образование играет значительную роль в Канаде, потому что образование — это доступ к тому, чтобы стать элитой в этой стране", - сказал Александр Комаров.

Он отметил, что существует прямая зависимость между уровнем дохода в Канаде, и уровнем образования. Однако образование является достаточно дорогим, в частности для иностранцев.

"Образование является одним из очень хороших экспортов этой страны. Они на этом зарабатывают. И зарабатывают очень хорошие деньги, которые люди со всего мира готовы туда везти. Чтобы получить абсолютно другого качества образование... В целом говоря об образовании, я скажу откровенно — оно значительно сложнее, чем в Украине. Не потому что материал по своей сути значительно более сложный — подход к образованию в целом другой. И ожидания от студентов в целом другие. Абсолютно нормально, когда люди работают с 8 утра до 2 ночи. И для них создаются условия", - добавил Комаров.

По его словам, в Канаде есть четкое понимание, что образование — это путь к построению карьеры.

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