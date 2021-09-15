Киевлянка подала в Высший совет правосудия жалобу на судью Соломенского районного суда Галину Козленко, которая используя служебное положение, не давала соседке продать участок, а также подозревается в том, что «зарейдерила» кусок чужой земли

Об этом говорится в статье Lenta.UA.

Пострадавшая жительница Киева Елена Чернобрывкина рассказала, что из-за финансовых проблем хотела продать земельный участок на Жулянах, однако в день продажи туда приехала полиция. В результате, договоренность о продаже была сорвана. Позднее оказалось, что полицию вызывали специально.

«В это дело включился адвокат, который при помощи запросов быстро узнал, кто и зачем вызывал полицию. В частности, в ответе на один из запросов всплыл телефонный номер, из которого осуществлялись звонки. Интересно, что неизвестное лицо представлялось соседом. Однако тут-то и стало понятно, кто ставил палки в колеса пенсионерке: при помощи Интернета и мобильного приложения «Getcontact» удалось установить, что указанный номер использует некий Максим Годун, которой трудится в Соломенском суде помощником судьи Галины Козленко», - говорится в материале.

«Согласно выпискам из суда, Годун в течение рабочего времени находился на рабочем месте и не мог физически быть на Жулянах. Вывод напрашивается сам собой – Годун звонил с работы. И по чьему-то указанию – личного профита у него здесь нет. Рискнем предположить, что Годуна попросила похлопотать о вызовах полиции реальная соседка Чернобрывкина – Галина Козленко», - говорится в статье.

Вероятная причина такого поведения судьи вскрылась после того, как весной продажа участка все-таки состоялась, и новый владелец земли – Марк Горбаченко – провел геодезические работы, по результатам которых оказалось, что часть дома судьи Козленко, который находится на соседнем участке, на самом деле стоит… прямо на приобретенной им территории.

Судья Соломенского судьи Козленко живет в доме площадью 350 квадратных метров

«Умысел служительницы Фемиды Козленко по отношению к чужой земле становится понятен, если взглянуть на историю её деклараций. СМИ, которые пристально следят за судебной властью, ещё в 2015 году обратили внимание, что Козленко любит манипулировать недвижимостью – вдруг, после девственно чистой декларации 2014 года, в которой у неё ни кола ни двора, в 2015 году она сразу декларирует 1059 кв.м нежилой недвижимости в Харьковской области, которая якобы находится у неё с 2006 года», - говорится в материале.

«Что мы имеем в сухом остатке? Во-первых, использование г-жи Козленко служебного положения в личных целях. Во-вторых, захват чужой недвижимости. На что стоило бы обратить внимание правоохранительным органам и Высшему совету правосудия. Тем более, что владельцы земли сделали соответствующий запрос в ВСП и другие компетентные органы – и ждут реакции на беспредел со стороны судьи Козленко», - резюмирует журналист.