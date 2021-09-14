В 2022 году Госэкоинспекция проведет капитальный ремонт и дооснащение современным оборудованием 4 лабораторий, которые станут опорными.

Как пишет Znaj.ua , об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

Чиновник отметил, что для усиления инструментально-лабораторного контроля планируют осуществить капитальный ремонт 4 лабораторий (которые станут опорными) и их оснащение современным оборудованием. В частности, планируется приобретение:

атомно-абсорбционных спектрофотометров;

газовых хроматографов;

газоанализаторов, анализаторов ртути и нефтепродуктов в воде;

электроаспираторов для отбора выбросов;

портативных и лабораторных измерителей растворенного в воде кислорода;

портативных и стационарных рН-метров;

специальных контейнеров для безопасной транспортировки проб;

лабораторной мебели, специальной посуды и тому подобное.

"В целом необходимо предусмотреть в бюджете Госэкоинспекции на 2022 год дополнительные расходы на сумму 100 миллионов гривен. Из них 20 миллионов – для осуществления капитального ремонта лабораторий», - отметил Андрей Малеванный.

По его словам, это очень важный шаг для Госэкоинспекции, ведь сейчас 90% оборудования ДЭИ является устаревшим.

"Кроме этого не хватает финансирования на специализированное покрытие для лабораторий, мебель и материалы. Как следствие - инспекция не имеет мощностей, чтобы обеспечить исследование всех необходимых проб.

Обновление лабораторного оборудования позволит решить эту проблему, что даст возможность оперативно выявлять отклонения от норм и обеспечивать устранение нарушений», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Сейчас министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уже согласовало и направило в Министерство финансов соответствующий бюджетный запрос ДЭИ относительно предсказания в госбюджете-2022 ассигнования на обновление лабораторий.

«Надеюсь, что бюджетный запрос Госэкоинспекции будет поддержан! Таким образом, ДЭИ сможет обеспечить более эффективный контроль за состоянием окружающей среды и превентивно реагировать на загрязнение окружающей среды», - отметил Андрей Малеваный.