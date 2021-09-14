В 2022 году Госэкоинспекция проведет капитальный ремонт и дооснащение современным оборудованием 4 лабораторий, которые станут опорными.
Чиновник отметил, что для усиления инструментально-лабораторного контроля планируют осуществить капитальный ремонт 4 лабораторий (которые станут опорными) и их оснащение современным оборудованием. В частности, планируется приобретение:
- атомно-абсорбционных спектрофотометров;
- газовых хроматографов;
- газоанализаторов, анализаторов ртути и нефтепродуктов в воде;
- электроаспираторов для отбора выбросов;
- портативных и лабораторных измерителей растворенного в воде кислорода;
- портативных и стационарных рН-метров;
- специальных контейнеров для безопасной транспортировки проб;
- лабораторной мебели, специальной посуды и тому подобное.
"В целом необходимо предусмотреть в бюджете Госэкоинспекции на 2022 год дополнительные расходы на сумму 100 миллионов гривен. Из них 20 миллионов – для осуществления капитального ремонта лабораторий», - отметил Андрей Малеванный.
По его словам, это очень важный шаг для Госэкоинспекции, ведь сейчас 90% оборудования ДЭИ является устаревшим.
"Кроме этого не хватает финансирования на специализированное покрытие для лабораторий, мебель и материалы. Как следствие - инспекция не имеет мощностей, чтобы обеспечить исследование всех необходимых проб.
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Обновление лабораторного оборудования позволит решить эту проблему, что даст возможность оперативно выявлять отклонения от норм и обеспечивать устранение нарушений», - подчеркнул Андрей Малеваный.
Сейчас министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уже согласовало и направило в Министерство финансов соответствующий бюджетный запрос ДЭИ относительно предсказания в госбюджете-2022 ассигнования на обновление лабораторий.
«Надеюсь, что бюджетный запрос Госэкоинспекции будет поддержан! Таким образом, ДЭИ сможет обеспечить более эффективный контроль за состоянием окружающей среды и превентивно реагировать на загрязнение окружающей среды», - отметил Андрей Малеваный.