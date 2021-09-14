Темой нового выпуск а программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с блогером Любовью Завальнюк стали схемы и махинации, которые используют поставщики коммунальных услуг. Об этом рассказала политический эксперт и экономический обозреватель Светлана Кушнир.

Прежде всего гостя программы отмечает, что нужно оплачивать коммуналку только по счетчикам. В предостережение она приводит следующую ситуацию: «Вы послушаетесь и заплатите этот рекомендованный платеж, а поставщик услуги поменяется, то заплаченные наперед денежки никто вам не вернет. Можно подавать в суд на недобросовестных поставщиков, но их уже не будет, вы их уже не найдете».

Это, объясняет Кушнир, довольно частая махинация замены одной фирмы на другую, они происходят ежегодно и пересчетом, конечно, никто не занимается.

Другая схема, рассказывает эксперт, работает так, что в селах приходят газовики и сообщают о ремонтных работах сетей, для проведения которых необходимо опечатать газораспределительные пункты на час, то есть остаться без газа. В то же время, добавляет Кушнир, работник обходит все дома и требует оплатить задолженность, иначе во всем селе выключат газ.

Она акцентирует внимание на том, что в цивилизованном мире в таком случае без газа остается только должник. Но в Украине, подчеркивает эксперт, другая система. «Наши сети были сделаны таким образом, особенно в многоквартирных домах, что могут не включать целый стояк или весь дом, пока не выжмут какую-то сумму, после чего дают пуск газа», - рассказывает Кушнир.

Как сообщала Politeka, Кушнир рассказала, какими двумя путями можно решить вопрос с тарифом на газ .