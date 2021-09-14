В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с блогером Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, почему показатели за газ начали исчезать с платежек людей.

«Исчезновение показателей за газ с платежек – это мошеннический прием, который делается не в первый раз монополистами поставщиками коммунальных услуг. Это начали делать первыми облэнерго, а горгазы уже тоже подключились к работе этого мошеннического приема. Они в платежках не пишут последние данные снятые со счетчика, от которых надо отталкиваться, а пишут так называемые рекомендуемые, что вам рекомендуется такую-то сумму заплатить. А кем рекомендовано – не понятно, просто они хотят таким способом с людей снять денег», - рассказал он.

Павловский сказал, что они себе посчитали, что хотят с плательщиков собрать определенное количество денег и у них будет прибыль. Они хотят, чтобы вы платили не по факту за потребленное, подтвердил он, а сколько вам рекомендуют авансом наперед. Этого не надо делать, подчеркнул он, а надо снимать показатели со счетчиков и платить сумму за потребленное по данным счетчика.

«У облэнерго и облгазов есть еще ряд мошенничеств, когда они людям приписывают в платежках несуществующий долг. Как недавно произошло с «Киевтеплоэнерго» и некоторые киевляне получили в платежках по 4-5 тысяч гривен якобы за долги предыдущих периодов. А потом люди начали выяснять, а этих долгов на самом деле нет. Рассчитывалось на то, что кто-то испугается и заплатит. А когда стали спрашивать, откуда эти долги насчитали, они ответили, что у них методика расчетов поменялась. Но почему-то методика меняется странным образом в пользу монополиста, а не потребителя», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кушнирук, что прожиточный минимум нужно рассчитывать в среднем для всей страны.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала о возможном повышении тарифов на газ.