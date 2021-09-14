Следует ли украинцам в ближайшем будущем ждать нового всплеска пандемии коронавируса и нового локдауна? Свой прогноз в программе « My . ua » даёт нумеролог Надежда Штабская.

«Не нужно бояться нового локдауна и новых запретов. Нас настроили на то, что это нечто ужасное, но давайте попробуем подойти к делу с позитивной стороны. Ведь мы уже прошли через локдаун, мы уже знаем, каково это для нас. Мы уже адаптировались и знаем, как себя вести, если это повторится. Нужно использовать свой прежний опыт. Это даст силы пройти новый локдаун, какими бы ни были его правила. Теперь он не должен будет стать стрессом для нас. И по части здоровья весь 2021 год человеку нужно настраиваться не на то, что он думает, а на то, что он чувствует. Нужно искать внутри себя. Есть такой простой способ узнать о себе больше: нужно настроить будильник так, чтобы он звонил через каждые два часа, и всякий раз, услышав его, спрашивать себя: что я чувствую? Так формируется эмоциональная сознательность», - рассказывает нумеролог.

По её словам, человек может поначалу иметь о своё состоянии какое-то одно мнение, а затем узнать о себе очень интересные вещи.

«За последние десятилетия мы накопили в себе очень много внутреннего напряжения, потому что у нас нет естественного расслабления. Поэтому внимание нужно переключать на то, что даёт внутреннее расслабление, например, на физическую активность», - говорит Надежда Штабская.

Как сообщает Politeka , ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал приблизительную дату введения нового локдауна.