В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический деятель Геннадий Балашов оценил вероятность военного обострения на Востоке Украины в ближайшем будущем.

Прежде всего гость программы напоминает, что президенты РФ и США встречались в Швейцарии и Байден дал Путину полгода на выполнение определенных обязательств. «Структура власти в России останется прежней, но изменится сам Путин, о чем он, вероятно, и договаривался с Байденом», - рассуждает Балашов. Также он предполагает, что российский президент может передать власть, но перед этим он должен оставить Донбасс.

Поэтому, убежден политик, РФ, очевидно, собирается вернуть контроль над границей Украине. Тем не менее, говорит эксперт, эти полгода Путин тратит на проведение паспортизации. «А теперь он сможет сказать тамошним жителям: ребята, я же вам дал паспорта – приезжайте к нам, мы вам поможем», - предупреждает эксперт.

Тем не менее, он убежден, что с возвращением Донбасса государство получит много проблем. «Я думаю, что вернётся примерно половина его жителей. Часть из них уже переехала в Киев, часть отправилась в США, где жителям Донбасса охотно давали убежище. А многие уехали в Россию, и тоже не собираются возвращаться», - рассуждает Балашов. Также он добавляет, что работникам структур «народных республик» однозначно придется уехать, иначе их накажут за коллаборационизм.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что от бедных афганских беженцев будут только проблемы .