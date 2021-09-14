В новом выпуске программы «Таран vlog» на YouTube-канале с политтехнологом Виктором Тараном председатель национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал о важности вакцинации от COVID-19.

«Важно понимать, что вакцины от COVID-19 не защищают от заражения, основная цель вакцины – предупредить тяжелое течение болезни. Мы это очень хорошо видим по Израилю, Великобритании и США. Мы это видим по многим странам, где идет подъем заболеваемости COVID-19 за счет «Дельта» варианта вируса. Мы сравниваем, когда речь идет на сто тысяч или на миллион, сравнивая вакцинированных и невакцинированных, то рост госпитализации и тяжелых случаев больных идет за счет невакцинированных, когда мы берем относительные показатели на сто тысяч», - подчеркнул он.

Лапий сказал, что система в Великобритании на сегодняшний день не перегружена, при том что количество случаев практически чуть меньше, чем в январе 2021 года. Украина сейчас очень хорошо нарастила потенциал по вакцинации, считает он, но он немного исчерпывается за счет желающих вакцинироваться. Но это будет до тех пор, пока рост заболеваемости COVID-19 не пойдет стремительно в гору, подчеркнул он, тогда уже люди побегут вакцинироваться и сразу увеличится уровень охвата вакцинации.

«Когда вакцина появилась во второй половине декабря 2020 года и страны начали массовую вакцинацию, тогда были знания, что вакцина защищает на полгода и на этом основывалось, что сертификаты выдавались на шесть месяцев. Потом стали появляться новые данные, действие защиты в результате вакцинации увеличивается. И на сегодняшний день мы можем утверждать, что защиту, которую обеспечивают нам вакцины от тяжелого течения COVID-19, уже могут гарантировать более чем один год», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Лисневской, что далеко не все больницы в Украине имеют договоры со специальным утилизатором ковидних отходов.