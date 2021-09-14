В Одессе в поддержку Тихона Шаврука состоялась акция под управлением Национальной полиции. Об этом заявили представители Нацкорпуса в своем телеграмм

Как объясняется в публикации, Шаврука обвинили в том, что 14 августа на акции «Остановим капитуляцию» под ОП он как бы бросил в правоохранителя удочку. Тем не менее, представители Нацкорпуса смотрят на это обвинение иначе: «Это одно из целого ряда дел, сфабрикованных по заказу властей».

Эта ситуация, отмечается в сообщении, возмутила многих ветеранов, патриотов и представителей общественных организаций. «Под стенами Национальной полиции в Одесской области состоялась акция в поддержку патриота, защитника Одессы от прихода «русской весны» 2 мая 2014 года, представителя Нацкорпуса Тихона Шаврука», - сообщают представители Нацкорпуса.

Также в ​​своей публикации они заявляют, что это еще не конец и борьба с диктаторством и притеснениями продолжится и в других городах страны. Среди баннеров митингующих, отмечено в сообщении, на одном писало такое предостережение - «Сегодня Шаврук – завтра вся страна».

Как сообщала Politeka, Шавруку вручено подозрение в хулиганстве за участие в акции под Офисом президента.

Также Politeka писала о том, что Тамарин раскритиковал политику власти относительно войны на Востоке Украины.