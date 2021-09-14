Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо общенационального движения "За академическую добродетель".

По их информации, в.и.о. директора государственного учреждения "Институт медицины труда имени Ю. И. Кундиева НАМН Украины", народный депутат Украины VIII созыва, доктор медицинских наук, профессор Ищейкин Константин Евгеньевич не соответствует критериям добропорядочности для избрания членом-корреспондентом АМН.

"В течение парламентской деятельности этот человек был членом бюджетного комитета Верховной рады Украины и осуществляла лоббизм коррупционных схем, прогуливала заседания парламента, был замечен в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, о чем сообщали его помощники", - отмечается в письме.

Кроме того, отмечается, что Ищейкин является "псевдоученым" и был причастен к плагиату. В частности, в ноябре 2019 года в качестве научного руководителя, Ищейкин К.Е. попал в позорную ситуацию плагиата. Две преподавательницы Винницкого медицинского университета, Ляховченко Наталья Анатольевна и Зацерковная Елена Николаевна защитили кандидатские диссертации, но обе работы имели явные признаки плагиата работ по Российской Федерации. Научным руководителем обоих новоявленных кандидаток наук был тот самый псевдо-ученый Константин Ищейкин.

В организации сообщили, что уже направили обращение в НАПК о нарушении Ищейкиным К.Е. антикоррупционного законодательства, которое должно привести к проведению соответствующей проверки. А также призвали членов Общего собрания Национальной Академии Медицинских Наук Украины не выбирать его членом-корреспондентом АМН.

"Призываем Вас к невозможности осквернения репутации Национальной академии медицинских наук Украины и современной украинской науки! Коррупционерам нет места среди авторитетных, талантливых и уважаемых академиков и членов-корреспондентов АМН Украины!" - отметили в письме.

Представители движения "За академическую добродетель" также напомнили, что президент Владимир Зеленский определил преодоление коррупции одним из ключевых приоритетов развития Украины, поэтому научная среда должна избавляться от коррупционеров, а не повышать их статус и влияние.

"Нулевая толерантность к коррупции должна господствовать во всех сферах, и прежде всего в научной, которая является двигателем развития нашей страны и ее движения к успеху", - подчеркивается в письме.