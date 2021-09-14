Иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич в эфире программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?» рассказала, как работает канадская иммиграционная система Express Entry, по которой любой человек может иммигрировать в Канаду, не имея при этом с ней никаких связей

Юристка объяснила, что Express Entry – это федеральная система, по которой каждому заявителю на иммиграцию начисляются баллы, в зависимости от образования, опыта работы, знания иностранного языка и других факторов.

«Эта система была придумана для того, чтобы разгрузить визовых офицеров и дать им возможность обрабатывать все в электронном виде. Супервозможность системы Express Entry – это подать документы в электронном виде на федеральную программу. При этом можно иммигрировать в Канаду, не имея никаких с ней связей», - рассказала Голиневич

По словам юристки, в отличие от провинциальной, федеральная программа разрешает иммигрировать при условии, что вы набираете максимальное количество баллов из возможных 1000, не имея в Канаде родственников или работодателя. Она отметила, что баллы можно набрать исключительно за возраст, опыт работы, образование и знание языка.

«Но эти баллы настолько высоки конкретно по этой программе, что для того, чтобы набрать минимальный балл, грубо говоря вам должно быть до 30 лет, должна быть магистратура, английский должен быть на максимальном уровне», - говорит Голиневич.

Эксперт объяснила на примере сертифицированного теста по английскому языку IELTS, по результатам которого для иммиграции у человека должен быть результат минимум 8-9 баллов – почти максимальное количество. Кроме того, по словам Голиневич, для позитивного решения иммиграционной службы Канады у кандидата должно быть минимум 3-4 года опыта работы.

«Идеальный кандидат, грубо говоря – это человек, которому 29 лет, получивший магистратуру, 4 года отработавший и который штудирует английский или параллельно учащий французский, и таким образом добавляет себе баллы за счет французского. Такой человек может иммигрировать без вопросов, без каких-либо дополнительных связей», - разъяснила юристка.

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