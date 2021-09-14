Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин в прямом эфире на youtube-канале «Национальный корпус» рассказал, что власть собирается принять афганцев и предоставить им надлежащие условия. По его словам, власть уже 8-й год не может обеспечить гражданством иностранцев, которые воевали за Украину на Донбассе, но собирается поддержать афганцев

«Вопрос, который является геополитическим, но стал чрезвычайно важным для украинцев – это вопрос афганцев, которые приезжают жить в Украину. Дело в том, что все видят, какая ситуация происходит в Афганистане. Афганцы бегут по всему миру, в том числе и в Украину», - отметил Жорин.

По словам националиста, идут заявления представителей власти, которые говорят, что Украина готова и хочет принять в 5 тысяч афганцев и обеспечить им все условия: жилье, работу и другие комфортные условия, потому что они «более образованные, чем большинство украинцев».

«Думаю, вы, так же как и я, видели видео, как эти «образованные» афганцы пытались на шасси самолетов или на крыльях вылететь из страны. Нас с вами ставили перед фактом, что мы будем вынуждены обеспечивать беженцев из другой страны, в то время как у нас есть огромное количество иностранных добровольцев, которые 8-й год войны сталкиваются с тем, что они не могут побороть бюрократический аппарат, чтобы стать гражданами Украины или получить любые условия существовать здесь», - подчеркнул Жорин.

Как отметил националист, это люди, которые воевали за нашу страну и не могут вернуться в свои страны, потому что из-за того, что они встали на защиту Украины, они не могут вернуться, например, в Беларусь или в РФ, так как там они окажутся за решеткой.

«Им на встречу власть за все это время не идет. Им не помогают получить условия. На все это безразлично власти», - заявил Жорин.

Как сообщала Politeka, Ветеран в знак протеста порезал себе вены под управлением полиции в Киеве.

Также Politeka публиковала слова Жорина: Украинцы в отличие от соседних стран сегодня еще имеют характер.