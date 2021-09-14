Под Офисом президента прошла акция протеста с требованием расследовать обстоятельства смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса и прихода к власти в городе Игоря Терехова

Митингующие, которые в большинстве своем являются жителями Харькова, также требовали от президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и взять под личный контроль расследование всех обстоятельств смерти Кернеса. По их словам, всю правду о болезни и смерти Кернеса скрывают, и они не исключают, что его смерть и смена власти в Харькове произошли в результате преступления, пишет regionews.ua. Участники акции протеста держат плакаты: "Вимагаємо розслідування смерті Кернеса", "Врятуйте Харків від рейдерства", "Харків'яни чекають правди", "Харків проти узурпації" и т.д.

Во время митинга его участники скандировали: "Требуем честного расследования", "Нет рейдерству Харькова" и "Зеленский, выходите". Также митингующие требовали зарегистрировать на сайте президента петицию, в которой содержатся требования расследовать смерть Геннадия Кернеса и каким образом временным градоначальником Харькова стал Игорь Терехов.

К митингующим вышел представитель Офиса президента, который принял их обращение, пообещав официального его зарегистрировать.

Один из организаторов акции протеста директор Общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов сообщил в комментарии журналистам, что, по его мнению, "есть какой-то субъект, который не заинтересован, что петиция была принята".

"Шесть человек из нашей организации пытались одну и ту же петицию зарегистрировать на сайте президента, но все тщетно. Причем, что мы соблюдали все правила составления петиции", - заявил он.

По словам Ильгова, "это грандиозная проблема, что фактически захвачен полуторамиллионный город, когда его в управление передали непонятному субъекту". "На сайте президента есть такие петиции, что на голову не натянешь, ведь там не о чем, а нашу петицию почему-то не принимают. Президент, как глава СНБО, должен взять под контроль вопрос по Харькову", - подытожил активист.

Напомним, Геннадий Кернес, по официальной версии, умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавирусной болезни. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. Подлинность электронной подписи Кернеса у многих вызывает сомнение, поскольку есть информация, что Кернес все время пребывания в "Шарите" был без сознания и не мог принимать никаких решений.