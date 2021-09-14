Известная украинская певица Настя Каменских поделилась со своими фолловерами новым снимком в стильном наряде
Большинство фолловеров знают, что у певицы безупречный вкус в одежде и любовь к мини, пишет Hyser.
Новый пост певица решила посвятить прекрасному понедельнику, сопроводив его снимком в стильном пиджаке коричневого цвета и ультра коротких джинсовых шортах серого цвета с потрепанной бахромой. Образ дополнила белоснежная футболка с надписью и массивное кольцо из золота на указательном пальце.
"Доброе утро, chérie 🥰
Такие сладкие понедельники, как сегодня, – идеальные, чтобы начать воплощать в жить свои планы, пробовать новое и начинать что-то с чистого листа ⬜️
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Ставьте ♥️ если вы в деле", - написала звезда.
Поклонники облюбовались похудевшей певицей и оставили множество комплиментов ей и ее луку.
"Красуня! Пиджак шикарный...)))) 👏", "наша Настюша самая красивая самая талантливая звёздочка)", "Красотка 🔥🔥🔥🔥🔥", "Понеділок, як і новолуння, один варіант з тих, що є мотивацією до дій😍❤️🔥", "Настя крутышка 🔥😍", "Шикарная 😍", - пишут они.