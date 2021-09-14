Украинское население было довольно мощным в местечках Российской империи. Представители крестьянства и даже дворян, которые жили на своих хуторах, хранили культурный украинский код с дедов-прадедов, еще с казацких времен. Об этом историк Михаил Ганницкий рассказал в программе «Главный вопрос» с Борисом Бронштейном

«Это было достаточно серьезным направлением, хотя царская власть давила это всячески, давила. Находили политические причины для этих гонений, что якобы это нам придумала Австро-Венгрия для того, чтобы расколоть Российскую империю и больше влиять на наши западные рубежи, и получить там какую-то выгоду. Тем не менее, несмотря на все преследования и гонения, даже самые высокопоставленные киевляне иногда могли быть сторонниками украинской традиции», - говорит он.

В конце ХІХ начале ХХ века несколько лет был генерал-губернатором Михаил Драгомиров. Он был знаменит как военный деятель, как теоретик и практик военного дела, военачальник, администратор.

«В то же время среди его ближайших друзей были Владимир Антонович, Николай Лысенко – элита украинской культуры. Хотя он сам не акцентировал это как официальное лицо, но все хорошо знали, что это человек, ощущающий себя украинцем», - рассказывает историк.

Караимская диаспора количественно была очень скромная, не более 500 человек. «Но получилось так, что именно караимы как на юге, в основном в Крыму, в Евпатории, так и собственно в Киеве, почти монополизировали табачный бизнес», - отмечает он.

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