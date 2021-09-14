Россия начала ликвидировать узлы управления, следовательно, к обороне она однозначно не готовится. Подробнее о новой военной тактике РФ рассказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в своем Telegram .

Прежде всего Билецкий отмечает, что в последние дни на фронте наблюдается определенное бездействие и это настораживает. «За 11 сентября Украина потеряла двух бойцов погибшими и десять ранеными, а за 10 сентября – одного погибшим и трех ранеными. 16 потерь бойцов за двое суток», - сообщает он.

По словам националиста, войска РФ уже не занимаются нанесением точечных и площадных ударов на линии соприкосновения. «Они занимаются тем, что уничтожают узлы управления ВСУ Украины точечными ударами. Для этого наносятся артиллерийские удары по командным пунктам батальонов, командно-наблюдательным и тыловым», - рассказывает он. В частности, Билецкий отмечает, что не так давно впервые в истории состоялся авианалет с эктокоптерами и квадрокоптерами на командный пункт одного батальона десятой бригады. Националист также сообщает, что в результате вывели из строя 10 единиц автотехники и ранили 4 бойцов.

Как он объясняет, это Российская Федерация начала отрабатывать свою новую военную тактику, основанную на опыте в Сирии, Нагорном Карабахе и Донбассе. По словам Билецкого, согласно этой новой тактике работают специфические ротно-тактические группы: это артиллерийские корректировщики, операторы беспилотников, батареи 120 мм минометов и 122 мм гаубиц, а также снайперы и разведка Сил специальных операций РФ.

Итак, националист делает вывод, что Россия имеет целью не защиту, а наступление, именно к этому она и готовится. «Уничтожение узлов управления – это первая составляющая успеха широкомасштабного наступления: когда ты имеешь хаос в управлении, уровень боеспособности падает в разы», ​​- констатирует он.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал о нехватке воли у власти в вопросах войны .