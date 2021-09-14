Или Украина сама себя защитит, или станет ненужной миру. Так сказал руководитель киевского отделения Нацкорпуса, юрист, ветеран полка «Азов», общественный и политический деятель Сергей Тамарин в своем блоге, критикуя политику властей в отношении войны на Востоке Украины.

С одной стороны, говорит националист, власть все время говорит о заботе о безопасности Украины, с другой - нельзя забывать о задолженностях перед военными передовой линии и отсутствием действий по введению стандартов НАТО. «Есть отводы снайперских групп, разведение войск – это говорит о том, как руководство страны видит свое военное положение или войну – никак не видит», - утверждает он.

К тому же, подчеркивает Тамарин, Украина должна ограничить свои дипломатические и экономические отношения с Россией. «Кроме объявления войны может быть целый ряд внешнеполитических действий, которые говорят о том, что Украина в состоянии войны и то, что Россия – страна агрессор», - убежден юрист.

В общем Тамарин заключает, что Украина или сама защитит себя, свои интересы и территории, или станет ненужной миру.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, как власть пытается не пугать общество информацией о количестве раненых на фронте.

Также Politeka писала о том, что Билецкий рассказал, что Украина может противопоставить России.