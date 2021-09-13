Исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, какие продукты в Украине чаще всего фальсифицируют.

Максим Несмиянов рассказал, что чаще всего фальсифицируют в Украине.

“Масло. Массово именно масло. Сыр, масло, колбаса. Стоимость подделки вопрос возникает”, - сказал Несмиянов.

Он отметил, что маргарин имеет стоимость 35 гривен за килограмм, а людям его продают в несколько раз дороже.

“Колбасу делают под Киевом. В каждой области есть такие заводы, которые делают фальсификат. Оливковое масло, сейчас с Одессы, в основном, поступает. Подделанное. Они пишут “extra virgin oil”, самый высший сорт, но это бывает и подсолнечное масло. Когда было подсолнечное дешевое в том году, они брали в базе подсолнечное, которое всякими добавками доводили до какого-то уровня оливкового. Население прекрасно воспринимает этот товар. Осенью, как всегда, пойдут подделки масла колбасы, сыра, творога”, - добавил Максим Несмиянов.

По его словам, на базаре можно купить творог за 65 гривен килограмм, но он не может стоить так дешево. При этом для удешевления цены на молокопродукты, люди кормят коров монокормом, что ухудшает качество продуктов.

“Новый год, напоминаю, что будет подделанная икра. Опять же, у нас весь год идет поддельный алкоголь”, - подчеркнул эксперт.

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