Лидер Национального Корпуса в своем Telegram рассказал о возможностях украинских военных. По его словам, Украине есть что противопоставить России.

«В Украине уже несколько лет как созданы специальные подразделения для контр-снайперской борьбы и контр-батарейной, которые могут использоваться, чтобы дожать спецгруппы россиян, а также могут использоваться для зеркального выполнения таких задач, которые россияне используют против нас», - отметил Билецкий.

По словам националиста, Украина может использовать беспилотные летательные аппараты «Байрактар» и расширение номенклатуры ударных коптеров. По мнению Билецкого, к сожалению, это удел энтузиастов, а не ВСУ.

«Эти подразделения есть, но почему они не дают отпор? Потому что в своем историческом намерении добиться пусть хоть любой кровью украинцев, но обещанного населению перемирия, Зеленский приказал вывести с фронта все наиболее боеспособные подразделения», - подчеркнул Билецкий.

Как отметил националист, технически нам есть что противопоставить России, но основная задача – вернуть их на линию фронта. По словам Билецкого, также существует проблема пугливости властей и нехватки у них воли к решительным действиям на фронте.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус анонсировал новые акции протеста.

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