Медик или политик? В Национальной академии медицинских наук на днях должно состояться общее собрание, где будут выбирать академиков и членкоров НАМН. В перечне претендентов – Константин Ищейкин. В случае положительного решения по его кандидатуре учреждение впервые в истории может возглавить не ученый, а политический деятель.

Как стало известно журналистам, общее собрание НАМН и отделений НАМН должно состояться уже 14-16 сентября 2021 года. Об этом пишет Стопкор

Однако авторитетные представители отечественного медицинского сообщества и общенационального движения «за академическую добродетель» обратились к участникам общего собрания и отделений НАМН Украины с открытым письмом, в котором отметили наличие вероятного конфликта интересов со стороны Константина Ищейкина.

Медики также направили соответствующее обращение в НАЗК. Они отмечают, что господин Ищейкин фактически уже много лет не имеет отношения к медицине и науке, его академическая добродетель и соответствие состояния доходам вызывают сомнение. Кроме того, по их информации, экснардеп может иметь определенную материальную заинтересованность, связанную с имуществом и финансовыми потоками НАМН.

Напомним, Константин Ищейкин – украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор. Однако с 2013 года он практически не занимался медициной, сосредоточившись на политической деятельности как заместитель председателя Полтавской областной организации партии «УДАР».

В Верховной Раде господин Ищейкин работал председателем подкомитета по вопросам бюджетной политики и совершенствования положений Бюджетного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. А в институт медицины труда, подчиняющийся НАМН, был назначен в разгар карантина в 2020 году, вопреки требованиям Постановления КМУ.

По данным медиа, в свое время Ищейкин также был руководил научной работой двух диссертанток, в трудах которых обнаружили признаки плагиата.

Кроме того, в СМИ много писали о незадекларированной недвижимости и бизнесе семьи Ищейкиных в Украине и Болгарии.

Политик также забыл сообщить НАЗК об изменениях в руководстве партийной ячейки полтавского «Удара».