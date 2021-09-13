В последнее время много говорят о встрече президентов Украины и России, но политолог Руслан Бортник считает, что в ближайшем будущем она маловероятна. Подробнее об этом он рассказал в своем блоге «Итоги недели».

Прежде всего эксперт напоминает, что ни одна из сторон никогда не давала отказ на идею провести встречу, вместо этого с апреля постоянно звучали заявления о готовности вести диалог. Он вспоминает, что тогда Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. Тем не менее, отмечает политолог, была только готовность, а для встречи президентов Украины и РФ нужен еще компромисс по повестке дня.

Поэтому Бортник низко оценивает шансы проведения этой встречи в ближайшее время. «Несмотря на то, что министр иностранных дел Кулеба на этой неделе заявил, что РФ уже идет на компромиссы, уже не отказывается от проведения встречи, а обсуждает повестку дня. Все на самом деле вряд ли так обстоит», - рассуждает он.

По мнению ведущего, самой большой проблемой в этом плане является повестка дня, ведь Зеленский обязательно затронет тему Крыма и Донбасса. «Российскому президенту выслушивать вопрос Крыма просто бесперспективно и бессмысленно», - подчеркивает Бортник. Он предполагает, что можно обойтись и несколькими заявлениями относительно крымского полуострова, а потом перейти к более прагматичным темам. Но, замечает политолог, эта проблематика должна быть достаточно важной и для Украины, и для России, чтобы встреча состоялась. «О чем сегодня говорить? Об экономике, о деблокаде Крыма и Донбасса, о транзите, о газе?» - спрашивает он.

Итак, Бортник заключает, что встреча Зеленского с Путиным требует прежде всего точек пересечения и общих интересов. С другой стороны, говорит эксперт, это тоже становится проблемой: «По каким направлениям Украина готова идти с Россией на компромисс? А без него России эта встреча не нужна».

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