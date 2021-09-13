Власть прибегает к манипуляциям и старается не пугать общество информацией о количестве раненых и погибших на фронте. Подробнее об этих махинациях рассказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий в программе «Politeka online».

Как сообщает гость программы, в период с 1 августа по 8 сентября на фронте погибло 16 человек, ранения получили 40. Он подчеркивает, что это большие цифры, но власть, сообщая их, прибегает к определенным манипуляциям. «Есть такой новый странный термин – «травмы», то есть: «трое раненых и четверо травмировались», - рассказывает Билецкий.

Он объясняет, что этот термин, очевидно, используют на замену «раненый» как менее страшный для общества. Тем не менее, сам гость программы считает, что травмироваться - это о быте, а не об обстреле, на фронте люди получают ранения.

По случаю Билецкий вспоминает, что к подобным манипуляциям власть прибегала при Порошенко: если человек умирал уже в больнице, то его не считали погибшим на фронте. Сейчас же, говорит он, ранения решили маскировать под травмированием во время обстрела. «Что это? Никто из военных не знает, но вы сейчас можете постоянно увидеть: «травмировался, травмировался, травмировался», - констатирует эксперт.

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