Общественный активист, депутат Киевсовета и глава ОСМД в Киеве Валерий Гуманенко в интервью Kyiv.press рассказал о наиболее острых проблемах в Киеве, в частности о проблемах ЖКХ и многоквартирных домов.

«Проблем много. Изношенные сети водопровода, теплотрасс, электричества. Например, в Киеве лифтов, отработавших свой ресурс – 35 лет и более – более десяти тысяч. При нормативе до капремонта 25 лет», - заявил Гуманенко.

По его словам, в 2016-2017 годах на ремонт выделялось около 80-120 млн грн, при этом такая сумма — это ремонт около ста лифтов, поэтому с такими темпами можно восстанавливать лифтовое хозяйство сотню лет. Позже суммы были увеличены до 250-300 млн. Гуманенко убежден, что необходимо от 500 млн до 1 млрд грн, чтобы заменить аварийные лифты хотя бы за 10 лет.

Кроме этого, еще одной проблемой Киева эксперт считает ответственность людей за свой дом, район и власть в столице – вместе, по его мнению, это могло бы повлиять на качественное изменение власти.

«Для политиков ЖКХ – тема для спекуляций. Они выступают за то, чтобы были низкие тарифы, а в результате из-за политического популизма наши дома доведены до критического состояния. И никто из них десятилетиями не говорил, что дом — это ваша собственность и ответственность», - заявил Гуманенко.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что завершается реформа управления многоквартирными домами.

Также Politeka писала о том, что Киричук объяснил, что в Киеве много проблем с жилыми домами, так как жилой фонд стареет.