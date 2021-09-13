Иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич в эфире программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?» рассказала о тонкостях подтверждения диплома о высшем образовании для иммиграции в Канаду
«В Канаде хотят видеть квалифицированных, опытных людей, которые знают английский язык», - подчеркнула Голиневич.
По словам юристки, иммиграционная система Канады предусматривает более жесткий отбор заявителей, чем система США. Среди главных критериев отбора эксперт отметила знание языка, образование и опыт работы.
«Обязательно нужно подтверждать образование. При этом недостаточно предоставить в миграционную службу просто копию вашего диплома, а нужно пройти определенную процедуру. Это называется эвалюация – подтверждение вашего диплома на территории Канады», - рассказала Голиневич.
Эксперт в общих чертах объяснила суть процедуры, во время которой берут диплом, полученный заявителем в своей стране, и канадский диплом, и решают, какое образование получил бы человек, если бы учился в Канаде. Юристка отметила, что процедура подтверждения украинского образования происходит через сервисный имиджевый центр, который аккредитирован Министерством образования.
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«Они проверяют, что диплом не куплен где-то в переходе, что он действительно принадлежит вам, и отправляют информацию в канадскую организацию. Вы можете подтверждать любое образование», - добавила Голиневич.
Ранее для Politeka Голиневич рассказала, как высококвалифицированному специалисту получить визу в США.
Также Politeka писала о том, что юристка обосновала необходимость проверки земли, на которой строят новостройку.