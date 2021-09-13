Морскую отрасль продолжает лихорадить. Сначала правоохранители заблокировали все доступы к электронным базам отрасли на основании расследования СБУ. Потом, якобы серверы и порталы были переданы Мининфраструктуры… И система, официально заработала. Но, ненадолго

Об этом пишет сайт Подробности.

Уже по требованию странных общественников, Шевченковский районный суд Киева 9 сентября 2021г., ( дело № 761/32408/21, в уголовном производстве № 42021000000000302), постановил:

«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурсов с такими доменными именами, зарегистрированными в ООО« Интернет Инвест» (код ЕГРПОУ 32493292)». В перечне «арестованных» оказались все сайты, обслуживающие морскую отрасль страны, а также доменные имена, зарегистрированные в регистраторе доменных имен Go Daddy, LLC.

Таким образом, идя на поводу непонятных общественников, силовики заблокировали доступ не только нашим морякам к своим документам, размещённым в электронном «кабинете моряка», но и руководству международных компаний, к базам данных украинских моряков, чтобы удостовериться в наличии дипломов, сертификатов и необходимой квалификации. Теперь при любой проверке на берег имеют все шансы сойти абсолютно все наши моряки.

Одновременно с данными действиями в адрес IMO поступило письмо о продлении действия документов моряков, этим же письмом обязывают судовладельцев/операторов через адреса psc.ua@marad.gov.ua и m.melnyk@mtu.gov.ua отсылать информацию о каждом контракте с моряком, имеющим украинские документы: имя судовладельца или оператора; название и номер ИМО судна; полное имя и должность моряка; сканированные копии или детали документов моряка. «Остается догадываться, зачем Николаю Мельнику - государственному эксперту Директората морского транспорта времен В. Криклия упомянутые выше данные. Ведь на второй адрес наложен арест, как и на все другие адреса с доменом marad.gov.ua. Сегодняшние чиновники МИУ и МорАда в очередной раз доказали свою, как минимум, несостоятельность. Ведь именно они завели ситуацию в тупик в погоне за деньгами моряков», - недоумевает эксперт в морской отрасли Олег Григоров.

Моряки же сами пытаются найти выход из тупика, в который их загнали руководители министерства, – как вариант – полулегальным путем получить гражданство любой страны, и уже как представитель другого государства, уходить в рейс. Сейчас полные комплекты документов для получения гражданства предоставляют Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Россия. Жителям, к примеру, Одесской области для получения румынского паспорта, необходимо предоставить только лишь документы, что их прадеды проживали на этой территории до 1940 г.

Чехарда и неразбериха с подтверждением документов моряков может привести к необратимым последствиям – Украина попадет в черный список стран, которые не придерживаются требований Международной конвенции о подготовке моряков. Ну для руководства нашего Мининфраструктуры и силовых ведомств это же не важно, главное, чтобы общественники были довольны!