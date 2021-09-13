Об этом пишет Антикор. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами

Бюро экономической безопасности еще не заработало, а скандалов вокруг него с каждым днем становится все больше.



Сперва расследование «Радио Свобода» о фейковом конкурсе под Мельника.



Потом фото Вадима Ивановича с Порошенко и его ТОПами на «Молитвенном завтраке».



А теперь вот весьма пикантная история с общественным советом БЭБа.



Вчера появился список тех, кто от имени общественности будет контролировать работу главного органа экономической безопасности страны.

Это та самая структура, которая последние полгода ведет активную кампанию против Главы ОП Андрея Ермака, собирает подписи о его отставке и всячески дискредитирует работу Зе команды.

Трое представителей «Демсокири» набрали больше голосов о вхождении в совет, чем все остальные члены вместе взятые.



Тарас Котов, Евгений Романюк, Андрей Ткаченко.

Такой перекос с голосами наталкивает на мысль о фальсификации голосования и накрутке, но видимо всех это устраивает.



Как это трио, из структуры открыто работающей против ОП, будет вести деятельность внутри построенного тем же ОП органом - можно только предполагать.



Кроме этого, в общественный совет БЭБа вошел представитель ОО «Украинское общество экономических свобод» - Михаил Лавровский.



Это скандальная структура, которая открыто обслуживает интересы табачных корпораций. Только в 2017-2019 они получили от Philip Morris около 12 миллионов гривен.



А ее учредитель – нынешний «Слуга Народа» Марьян Заблоцкий, лидер парламента по налоговым инициативам в интересах табачников.



Почему НАБУ еще не ведет по этим кейсам расследование – для меня загадка.

Кроме этого, Заблоцкого считают опорным лоббистом аграрного барона Андрея Веревского.



Сайт УНН о нем писал так:



Заблоцкий среди прочего значился заместителем главы Общественной организации “Украинская аграрная ассоциация”, офис которой длительное время был зарегистрирован по адресу “Кернел” Андрея Веревского.



В прошлом созыве Рады Заблоцкий так же был помощником нардепа Алексея Мушака, родственника Андрея Веревского.



Добавим, что “Кернел” год за годом находится в лидерах получения возвратного НДС. Ежемесячные суммы выплат с бюджета нередко достигают миллиардов.



Вместе с тем, “Кернел” периодически подозревают в уклонении от уплаты налогов и формировании “дутого” НДС, но до суда ещё ни одно дело не довели.»



Теперь, все экономические дела, включая раздувание аграрного НДСа будет вести БЭБ, в общественном совете которого будет сидеть условно свой для Веревского человек, который сможет быть «внутри» многих процессов.



Даст ли это влияние на следствие по аграрному НДС неизвестно, но то, как «общественность» умеет давить – известно давно.