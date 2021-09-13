Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» рассказал, в каких горячих условиях будет проходить следующий политический сезон в Украине, а также отметил несколько ключевых вопросов, которые будут рассматриваться в парламенте.
Он рассказал, что один из важнейших вопросов – это принятие антиолигархических законопроектов.
«Их два, один – как бумажка, обертка для конфет, там об олигархах, о реестрах, о сми, о деньгах и так далее. Это то, что обсуждают публично. К нему еще 1300 правок», - рассказал Бортник.
Но, по его словам, 13 тысяч правок внесены к другому законопроекту, который предусматривает изменение налоговой базы, и не только для крупного бизнеса, но и для многих рядовых граждан. Политолог отметил, что такое количество правок означает, что законопроект можно рассматривать в парламенте очень долго.
«Парламент может быть заблокировать. Это такой своего рода ультиматум власти: или принимайте наши изменения, подходы к налоговому законодательству, или парламент будет заблокирован, и фактически длительное время вы не сможете принимать какие-либо свои решения», - говорит Бортник.
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Политолог добавил, что через парламент будут проходить и другое важные вопросы, в том числе кадровые, вопросы, касающиеся ротаций в правительстве и, возможно, отставки самого правительства. Все это, по его словам, будет происходить на фоне сложной внешнеполитической конъюнктуры, ситуации с Северным потоком-2, обострения и конфронтации между ОП и главой Верховной Рады, тарифной проблемы и новой волны коронавируса.
«Будет очень тяжелый, очень насыщенный политический сезон», - подытожил Бортник.
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