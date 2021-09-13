Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» высказался о «Союзном государстве» России и Беларуси.

«Плавная реинтеграция Беларуси в Россию, которую мы наблюдаем фактически с осени прошлого года, имеет несколько составляющих. Составляющая экономическая, составляющая гуманитарная, составляющая военная и составляющая политическая. Так вот, для белорусских элит наибольшую угрозу представляет последняя – политическая – интеграция. Потому что произойдет их резкая девальвация», - говорит эксперт.

А вот для белорусского народа и самого государства минусов реинтеграции в РФ пока меньше, чем ожидалось, добавил Бизяев.

«То есть фактически сейчас идет речь о едином таможенном пространстве, едином энергетическом пространстве… Единые экономические моменты, которые позволят белорусской экономике более-менее сбалансированно пройти очень тяжелый экономический кризис. В принципе, в Беларуси тоже достаточно серьезный экономический кризис, как и в большинстве постсоветских стран», - сказал аналитик.

По его мнению, Беларусь пока не потеряла государственность.

«Де-юре Беларусь и Россия – единое государство, по-моему, с 1999 года. Но это не мешало Беларуси проводить независимую внешнюю политику, проводить политику двувекторности, которая оформилась и достигла своего апогея при президенте Лукашенко… Я не думаю, что нынешний этап экономической реинтеграции очень серьезно отразится на национальном суверенитете Беларуси», - резюмировал Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, почему мирового финансового кризиса не избежать.

Также Politeka писала, что Пелюховский заявил, что цель Путина – новый СССР.



