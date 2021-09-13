Есть ли основания ожидать, что пандемия коронавируса и локдаун будут повышать в украинском обществе уровень агрессии? Этот вопрос в программе «My.ua» рассматривает психолог Елена Рыхальская.

«Повод для агрессии люди найдут всегда, и здесь дело не в локдауне. Просто в жизни общества хорошие периоды сменяются плохими, которые и порождают агрессию. Не было бы локдауна – люди бы возмущались, например, тем, что президент в стране не тот, какого они хотели. Главное – не поддаваться потоку агрессии. Она всегда имеет более внутренние, чем внешние причины. Предположим, вам в транспорте другой пассажир наступил на ногу – как вы отреагируете? Вероятно, в зависимости от настроения. Таким образом, этот пассажир не вызвал, а только проявил то, что было в вас ещё до этого. Если вы находитесь в гармонии с собой, то не станете проявлять агрессию. И в этом случае человек, который наступил вам на ногу, скорее всего, сам извинится», - говорит психолог.

Также она дала совет о том, как избежать душевной депрессии во время локдауна.

«Если вы подавлены локдауном – смотрите позитивные фильмы, лучше всего комедии. Способа лучше ещё никто не придумал. Ведь для этого и существует искусство. Музыку нужно слушать только мажорную. И даже если у вас всё плохо – засыпайте только с хорошей мыслью», - рекомендует Елена Рыхальская.

Как сообщает Politeka, ранее психолог Алина Котенко заявила, что украинцы умеют выживать – но не жить хорошо.

Также Politeka сообщила, что она дала народу совет, как лучше всего приступить к решению своих проблем.



