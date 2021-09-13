Политолог-международник Максим Яли в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, зачем Россия призывает жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей голосовать на выборах в российскую Думу.

Максим Яли отметил, что сейчас жителей ОРДЛО заставляют принимать участие в выборах в российскую Думу, но если они откажутся голосовать — то их не будут преследовать.

“Это будет лишь демонстрировать присутствие России, и портить ее имидж на оккупированных территориях. Все это проводится с несколькими целями основными: пиар эффекты, дать почувствовать жителям оккупированных территорий, которые уже получили гражданство, что они хоть что-то могут с ним делать. Создать иллюзию участия в политической жизни России. То, что они являются настоящими гражданами. А де-факто возможность улучшить статистику на несколько сотен тысяч голосов”, - сказал Яли.

По его словам, с помощью этого можно увеличить явку людей на выборы, если будет такая необходимость.

“Они сделают несколько выставочных участков, как это было в 2014 году или в Крыму во время “голосования”. Создадут иллюзию присутствия, очередей. А де-факто посчитают так, как это им будет необходимо”, - добавил политолог.

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